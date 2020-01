Spotify lance des playlists pour les chiens délaissés

LONDRES, 15 janvier (Reuters) - La plateforme de musique en ligne Spotify SPOT.N a lancé des playlists et un podcast pour les chiens que leurs propriétaires laissent seuls chez eux. Le groupe suédois s'appuie sur une enquête menée auprès de ses utilisateurs selon laquelle 25% des propriétaires d'animaux domestiques leur passent de la musique pour leur tenir compagnie quand ils les laissent seuls à leur domicile. Ils sont par ailleurs 42% à soutenir que leurs animaux de compagnie ont des préférences musicales marquées et 25% à dire qu'ils les ont déjà vus danser, précise Spotify dans un communiqué publié mercredi. Le podcast propose des morceaux de musique apaisants ainsi que des histoires et des messages rassurants lus par des comédiens pour atténuer le stress des chiens laissés seuls au foyer. Quant aux playlists mises à disposition des propriétaires, elles sont adaptables aux traits de caractère de leurs animaux. Spotify propose un service similaire pour les chats, les iguanes, les hamsters et les oiseaux. Des propriétaires de lapins réclament https://techcrunch.com/2020/01/15/dear-spotify-add-rabbits-to-your-pet-playlists qu'ils y aient droit eux aussi. (Elizabeth Howcroft version française Henri-Pierre André)