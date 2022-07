Spotify : hausse du chiffre d'affaires et des abonnés mais creusement de sa perte

(AOF) - Spotify a dévoilé des performances financières contrastées entre un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes de 2,91 milliards d'euros et une perte nette de 125 millions d'euros soit 85 cents par titre, contre 20 millions d'euros un an avant. Le free cash flow a atteint 37 millions, contre 34 millions. Le géant suédois a affiché une hausse plus forte qu'attendu du nombre de ses abonnés payants (+ 14% à 188 millions pour 433 millions d'utilisateurs au total) tout en creusant sa perte nette en raison de la hausse de ses coûts.

La première plateforme audio mondiale justifie le creusement de ses pertes notamment par des coûts de personnel plus élevés du fait de ses nouvelles acquisitions dans le cadre de sa stratégie de développement dans le podcast.

Au troisième trimestre, Spotify prévoit une perte opérationnelle de 218 millions d'euros du fait des taux de change défavorables, ainsi qu'un chiffre d'affaires total de 3 milliards d'euros.

"Bien que nous continuions à surveiller l'environnement macroéconomique incertain, nous sommes très satisfaits de la résilience de l'activité, en particulier de notre force en termes d'utilisateurs et d'abonnés", ont déclaré les dirigeants dans un communiqué de presse, même s'ils ont fait part de leur "intention de réduire de 25 % la croissance du recrutement pour le second semestre 2022" tout en surveillant les conditions macroéconomiques.

