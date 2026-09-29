Spotify et Claude d'Anthropic sont en panne pour certains utilisateurs américains, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la panne de Claude et de détails aux paragraphes 2 et 3)

Spotify et Claude d'Anthropic ont connu des pannes mardi pour des milliers d'utilisateurs américains, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Plus de 17.000 utilisateurs américains ont signalé des problèmes avec Spotify à 10 h 12 (heure de l'Est), tandis que plus de 11.000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Claude, selon Downdetector.

Spotify a déclaré sur X qu’il avait connaissance de "certains problèmes" et qu’il menait une enquête, tandis qu’Anthropic a indiqué qu’il examinait des "taux d’erreur élevés" sur l’ensemble des services Claude.

Spotify et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les signalements des utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs concernés peut varier.