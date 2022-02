Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: deux nouvelles acquisitions dans les podcasts information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 17:13









(CercleFinance.com) - Spotify, le numéro un mondial de la musique en ligne, a annoncé jeudi l'acquisition de deux sociétés spécialisées dans les podcasts afin de se renforcer encore dans ce domaine qu'il juge stratégique.



Le groupe suédois indique avoir racheté Podsights, une entreprise de mesure de l'audience qui aide les annonceurs à évaluer l'impact de leurs publicités placées dans les podcasts.



Le géant du 'streaming' musical' a également mis la main sur Chartable, une plateforme qui permet aux diffuseurs de podcasts de mesurer l'audience de leurs contenus à travers toute une série d'outils analytiques.



Dans son communiqué, Spotify explique que ces deux opérations vont lui permettre d'améliorer son offre de mesure de l'audience destinée aux annonceurs et la transmission d'informations aux éditeurs de podcasts.



D'après une étude d'eMarketer, le marché américain de la publicité audio numérique devrait atteindre près de huit milliards de dollars annuels en 2025, dont 2,7 milliards pour les seuls podcasts.





