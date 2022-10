Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: des notes d'analystes pèsent avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Spotify recule en Bourse ce lundi suite à deux notes d'analystes défavorables qui donnaient aux investisseurs de nouvelles raisons de se désengager de la valeur avant la publication de résultats prévue demain.



Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir revu en baisse son objectif de cours sur le titre, qu'il ramène de 115 à 105 dollars.



Le bureau d'études, qui affiche une recommandation 'conserver' sur le géant du streaming musical, dit s'inquiéter de la santé du marché publicitaire et de ses éventuelles répercussions sur les marges bénéficiaires de l'entreprise.



Les équipes de Canaccord Genuity ont, quant à elles, réduit de 175 à 150 dollars leur cible sur le titre, invoquant l'impact sur les marges des importants investissements consentis dans les podcasts.



Le courtier canadien, qui maintient son conseil d'achat sur le titre, prévient que les investisseurs seront, ce mardi, très attentifs aux éventuelles velléités manifestées par le groupe suédois sur le segment des livres audio.



En attendant, ces deux abaissements d'objectifs déclenchaient un nouveau courant vendeur sur la valeur, qui perdait 3,3% pour accuser un décrochage de 62% cette année.





