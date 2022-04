Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: déception sur le chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Spotify Technology a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du premier trimestre, une annonce qui faisait chuter le titre en Bourse.



Le numéro un mondial de la musique en ligne a indiqué ce matin que son chiffre d'affaires trimestriel avait augmenté de 24% à quelque 2,7 milliards d'euros au cours du trimestre, contre 2,8 milliards attendus en moyenne par le consensus.



Le nombre de membres payants a grimpé de 15% à 182 millions, contre 158 millions un an plus tôt, ce qui a permis aux revenus 'premium', c'est-à-dire tirés des abonnements, de progresser de 23% à 2,4 milliards d'euros.



Les revenus publicitaires, qui proviennent des comptes d'utilisateurs gratuits, ont quant à eux augmenté de 31% à 282 millions d'euros.



Au final, la perte d'exploitation est ressortie à six millions d'euros, à comparer avec un bénéfice opérationnel de 14 millions d'euros au premier trimestre 2021.



Suite à cette publication, l'action du spécialiste suédois du streaming musical, qui a perdu 52% depuis le début de l'année, lâchait plus de 5% en cotations avant-Bourse.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.