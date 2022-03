Spotify: contrat de sponsoring avec le FC Barcelone information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé mercredi la signature d'un partenariat de long terme avec le FC Barcelone, au terme duquel le spécialiste du streaming musical va devenir le sponsor principal du club de football catalan.



L'accord, qui prendra officiellement effet au mois de juillet, prévoit que la marque Spotify apparaisse sur les maillots des équipes masculines et féminines du club à compter de la saison 2022-2023.



Dans un communiqué commun, Spotify et le FC Barcelone expliquent vouloir faire du maillot bleu et grenat un outil de promotion pour les artistes du monde entier.



L'accord prévoit également de renommer le Camp Nou, le stade emblématique du club, en 'Spotify Camp Nou'.



Le groupe technologique suédois explique que bon nombre de supporters du Barça sont âgés de moins de 30 ans, son coeur de cible, et qu'ils sont souvent originaires de ses marchés les plus dynamiques à l'heure actuelle, comme l'Inde, l'Amérique Latine ou l'Indonésie.



Coté à la Bourse de New York, le titre Spotify bondissait de plus de 7% mercredi suite à cette annonce.