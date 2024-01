Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: bien orienté, UBS voit la rentabilité s'améliorer information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 16:03









(CercleFinance.com) - Spotify s'inscrit à contre-courant de Wall Street et parvient à gagner du terrain mardi matin après qu'UBS a relevé sa recommandation sur le géant de la musique en ligne, portée de 'neutre' à 'achat'.



Dans une note, UBS - qui rehausse également son objectif de cours de 170 à 274 dollars - estime que le groupe suédois se trouve à un tournant en termes d'amélioration de ses marges et de ses résultats pour les années qui viennent.



Selon le broker, la croissance du nombre d'abonnés, les hausses de tarifs et l'augmentation des recettes publicitaires devraient lui permettre d'améliorer plus fortement que prévu son résultat opérationnel.



UBS dit ainsi tabler sur un Ebitda supérieur de 30% aux prévisions établies par le consensus sur la période 2024-2027.



'S'il est vrai que les investisseurs ont éprouvé des difficultés à valoriser l'entreprise par le passé du fait de l'absence de rentabilité, nous nous attendons à ce que Spotify bénéficie d'un Ebitda désormais bien ancrée en territoire positif et de son niveau de croissance en comparaison de ses pairs', poursuit-il.



Peu avant 10h00 (heure de New York), Spotify gagnait environ 1% tandis que l'indice S&P 500 était parfaitement stable.





