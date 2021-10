Spotify attire toujours plus d'abonnés

(AOF) - Spotify a comptabilisé 381 millions d’utilisateurs mensuels actifs (MAU) au cours du troisième trimestre 2021, en hausse de 19% sur un an. Un chiffre qui se situe dans la fourchette haute de ses prévisions. Le nombre d'abonnés Premium a lui aussi augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre 172 millions au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires a atteint 2,5 milliards d'euros, en hausse de 26% grâce aux revenus Premium (+22% à 2,18 milliards d'euros) et à la publicité (+75% à 323 millions d'euros).

La marge brute trimestrielle s'est établie à 26,7%, en hausse de 200 points de base, alors que le résultat net est passé dans le vert de 2 petits millions d'euros, après une perte de 101 millions un an plus tôt.

Enfin, la plateforme suédoise de streaming musical a maintenu ses perspectives ppour le quatrième trimestre, et vise 400 à 407 millions d'utilisateurs actifs pour des revenus attendus entre 2,54 et 2,65 milliards d'euros. La perte trimestrielle est quant à elle attendue entre 72 et 152 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS