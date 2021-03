Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify : acquisition d'un spécialiste de l'audio 'live' Cercle Finance • 30/03/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé mardi qu'il allait faire l'acquisition de Betty Labs, le propriétaire de Locker Room, une application de conversation en direct destinée aux fans de sports. Le géant suédois de la musique en ligne note que l'opération va lui permettre d'entrer sur le marché de l'audio 'live', conformément à sa stratégie visant à développer les 'nouveaux formats' de l'écoute. Dans un communiqué, Spotify explique qu'il a l'intention d'élargir la base d'utilisateurs de la plateforme en l'étendant aux auteurs, aux musiciens et aux podcasters, qui pourront aussi proposer à leurs fans des discussions en temps réel, des débats ou des sessions de questions-réponses. Les termes de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.

