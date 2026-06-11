Sport automobile : Pirelli restera le fournisseur exclusif de pneus de F1 jusqu'en 2028

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Pirelli restera le fournisseur exclusif de pneus de la Formule 1 jusqu'à la fin de l'année 2028, suite à un accord mutuel entre toutes les parties, a annoncé jeudi la FIA, l'instance dirigeante de ce sport.

La FIA a déclaré avoir exercé une option permettant de prolonger d'un an le contrat actuel, signé en 2023, avec la société italienne.

Pirelli restera également le fournisseur exclusif de pneus pour les séries de soutien de Formule 2 et de Formule 3.

“ Cette prolongation jusqu'à la fin de l'année 2028 assure la stabilité du championnat et reflète la solide collaboration entre la FIA, le Groupe Formule 1 et Pirelli ”, a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lors du Grand Prix de Barcelone-Catalogne.