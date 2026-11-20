Sport automobile – Nike devient le partenaire officiel de la Formule 1 pour les vêtements et les tenues

La Formule 1, qui s'efforce de transformer sa croissance mondiale fulgurante en une activité plus large axée sur l'art de vivre, a franchi une nouvelle étape jeudi avec l'annonce d'un partenariat à long terme qui fera de Nike le fournisseur officiel de vêtements et d'uniformes de ce sport à partir de 2027.

Nike NKE.N créera des tenues co-marquées pour le personnel présent lors des événements de Formule 1 à travers le monde, ainsi que des chaussures, des vêtements et des accessoires destinés aux fans. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Ce partenariat concernera également la F1 Academy, la série de développement entièrement féminine de la Formule 1, dans le cadre de laquelle Nike fournira des vêtements axés sur la performance et soutiendra les initiatives d’innovation des athlètes.

Cette collaboration fera ses débuts avec une collection capsule en édition limitée "Grand Prix de Las Vegas x Nike", disponible dès vendredi au F1 Hub et dans les magasins Nike de Las Vegas, avant la course de samedi soir.

La Formule 1 multiplie les partenariats au-delà des catégories traditionnelles du sport automobile, cherchant à attirer un public plus jeune et à étendre son rayonnement aux domaines de la mode, du divertissement et de la culture.

"La Formule 1 connaît une croissance mondiale sans précédent", a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, dans un communiqué, décrivant Nike comme un partenaire idéal pour la prochaine étape du championnat.

Elliott Hill, président-directeur général de Nike, a quant à lui souligné que l’accent mis par la Formule 1 sur la compétition, la vitesse et l’innovation correspondait parfaitement à l’approche de l’entreprise de vêtements de sport, centrée sur les athlètes.

"Ensemble, nous avons une opportunité incroyable d’insuffler une nouvelle énergie à ce sport, d’accompagner ses athlètes et d’inspirer les fans du monde entier", a déclaré Elliott Hill.