Sport automobile – Budkowski succède à Lowdon au poste de directeur de l'écurie Cadillac de F1

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* Le changement à la tête de l'équipe prend effet immédiatement après la première moitié de saison de Cadillac

* Lowdon a mené Cadillac, soutenue par GM, en Formule 1 en tant que 11e écurie

* Cadillac reste la seule écurie à n'avoir encore marqué aucun point cette saison

(Ajout de détails et de citations) par Alan Baldwin

Cadillac, nouvelle venue en Formule 1, a remplacé mercredi son directeur d'équipe après une demi-saison: Marcin Budkowski succède à Graeme Lowdon avec effet immédiat, dans le cadre d'une décision présentée comme ayant été planifiée.

Budkowski, un ingénieur franco-polonais de 49 ans, a occupé des postes au sein de plusieurs écuries, notamment chez Ferrari et McLaren, ainsi qu’au sein de la FIA, l’instance dirigeante de la discipline.

Le Britannique Lowdon, âgé de 61 ans, avait dirigé Cadillac, soutenue par General Motors, depuis 2024 tout au long du processus visant à faire de l'écurie la 11e équipe du sport, en recrutant du personnel et en voyant les voitures s'aligner sur la grille de départ à Melbourne pour la première fois en mars dernier.

Sans surprise, Cadillac est la seule écurie à n’avoir encore marqué aucun point en 11 manches cette saison, bien qu’elle ait affiché des performances supérieures à celles d’Aston Martin pendant la majeure partie de la saison grâce à ses pilotes expérimentés, Sergio Perez et Valtteri Bottas.

Cadillac a déclaré dans un communiqué que l’arrivée de Budkowski contribuerait au développement compétitif à long terme.

"Sa nomination s’inscrit dans le cadre d’une transition de direction planifiée, alors que l’organisation passe de sa phase initiale de mise en place à la prochaine étape de ses performances en course", a déclaré Cadillac dans un communiqué, remerciant Lowdon pour sa contribution.

Dan Towriss, directeur général de Cadillac F1 qui dirige également TWG Motorsports, propriétaire de l’écurie, a déclaré que Budkowski "apporte une expérience exceptionnelle en F1, une expertise technique et un leadership stratégique qui renforceront notre organisation et nous aideront à développer l’état d’esprit, les outils et les processus gagnants nécessaires à notre succès à long terme".

Budkowski a fait ses débuts en Formule 1 au sein de l’écurie Prost, aujourd’hui disparue, en 2001, puis a rejoint Ferrari avant de passer chez McLaren en 2007.

En 2014, il a rejoint la FIA en tant que coordinateur technique et sportif, avant de travailler pour Renault F1 de 2017 à 2022, occupant en dernier lieu le poste de directeur exécutif d’Alpine.

"Je m’attacherai à harmoniser nos équipes, nos outils et nos flux d’informations afin que les bonnes décisions soient prises rapidement et que les performances de la voiture s’améliorent à chaque course", a-t-il déclaré.

La prochaine course est le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le 23 août, après la trêve estivale européenne de ce sport.