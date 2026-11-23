Sport auto : Stellantis arrête les compétitions internationales, dont les 24 Heures du Mans

Loïc Duval pilote sa Peugeot durant les 24 Heures du Mans, le 10 juin 2023 ( AFP / Fred TANNEAU )

Peugeot abandonne les 24 Heures du Mans : le géant mondial de l'automobile Stellantis se retire des compétitions internationales de sport auto pour pouvoir redresser ses 14 marques de voitures grand public, un coup de tonnerre pour les sports mécaniques français.

Le groupe franco-italo-américain, en difficulté, a annoncé lundi qu'il voulait se concentrer sur son plan stratégique de retour à la rentabilité et qu'il quitterait d'ici la fin 2027 tous les championnats du monde de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Il a précisé dans un communiqué que ses quelque 200 salariés concernés en France, sur le site historique de Versailles-Satory, seraient redéployés.

Malgré un solide palmarès international - surtout pour Peugeot aux Championnats du monde d'endurance (WEC), des rallyes (WRC) et au rallye-raid "Dakar" des années 1980 à la décennies 2000, Stellantis entend "recentrer ses activités de sport automobile sur la compétition-client", c'est à dire vendre des voitures de course à d'autres écuries ou des pilotes, ainsi que "le développement de véhicules hautes performances", a vanté auprès de journalistes Emanuele Cappellano, directeur général de Stellantis en Europe.

Peugeot Sport était revenu au WEC en 2022 dans la catégorie reine des Hypercars, dont la course mythique des 24 Heures du Mans est le point d'orgue.

Arrêt brutal

Alors que les deux Peugeot 9X8 n'avaient pas convaincu, l'évolution 2027 était prête avec notamment les pilotes français Loïc Duval et Jean-Éric Vergne sous contrat, selon l'écurie dirigée par l'ingénieur Emmanuel Esnault.

Mais à peine la saison 2026 terminée cet automne, "la participation (de Peugeot) au Championnat du monde d'endurance" prend "fin", a confirmé Stellantis.

Loïc Duval participe à une séance d'essais sur l'Hypercar Peugeot avant les 24 Heures du Mans, le 8 juin 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Un choc pour le directeur du FIA WEC, Frédéric Lequien, qui a salué l'apport "inestimable" de Peugeot, dont il a dit "espérer évidemment le retour en plus vite".

L'écurie avait déjà quitté brutalement l'endurance de la même manière en janvier 2012, après trois victoires au Mans avec une 905 (1992-1993) et une 908 hybride en 2009. Peugeot n'y était revenu que dix ans plus tard.

Pour la Formule E, compétition mondiale de monoplaces électriques, Citroën et Opel se retireront à l'été 2027, à la fin de la saison en cours.

"L'entreprise continuera à contribuer directement au développement de modèles exclusifs hautes performances pour Alfa Romeo et Maserati (Fiat), ainsi que de versions Veloce, GTi, HF et GSE respectivement pour Alfa Romeo, Peugeot, Lancia et Opel", assure Stellantis.

Pour le rallye, où Stellantis n'a pas d'équipe officielle mais où Peugeot a dominé avec sa 205 Turbo 16 dans les années 1980 et une 206 dans les années 2000, le groupe automobile va continuer de développer des voitures pour une coupe monomarque, le "Trofeo Lancia".

Peugeot avait aussi été motoriste pour la F1, mais sans grand succès.

"Coup de massue"

M. Cappellano a reconnu "une décision difficile", mais "il est essentiel, dans cette période très délicate pour l'industrie en Europe, de rester concentrés sur l'exécution" du plan stratégique "Fastlane". Stellantis veut "concentrer les efforts et les ressources de l'entreprise sur le développement de nouveaux produits, la qualité et une couverture plus large du marché".

Outre le choc pour Peugeot Sport, qui n'a fait aucun commentaire, c'en est un très rude pour le sport auto français.

Celui-ci est déjà secoué par le retrait, effectif depuis cette fin de saison, d'Alpine, filiale de Renault, des "Hypercars" et par la fin en 2025 du programme moteur F1 sur le site de Viry-Châtillon (Alpine Racing) qui doit être vendu au groupe belge Dumarey.

Stellantis n'a pas communiqué sur le montant des économies attendues ni les éventuels coûts liés à cette réorganisation.

La CFE-CGC a dénoncé "un coup de massue pour les salariés" et "exigé la vérité sur le projet et le maintien du pôle de Satory".

L'annonce, qui avait filtré dans la presse vendredi, a été confirmée lundi aux salariés lors de réunions extraordinaires du Comité social et économique central de l'entreprise en France et du Comité social et économique de Satory.

Antonio Filosa, aux commandes de Stellantis depuis mai 2025, a annoncé au printemps son plan stratégique après des pertes colossales l'an dernier. Le groupe poursuit son très lent redressement mais reste dans le rouge.