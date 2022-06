Spiritueux français : le secteur s'attend à une fin d'année difficile

(AOF) - Après un recul des ventes en 2020 en France, les spiritueux français ont retrouvé des couleurs en 2021 avec la réouverture du CHR (Cafés Hôtels Restaurants) en mai et surtout grâce à la reprise des exportations sur le second semestre, observe la Fédération Française des Spiritueux. Les ventes, en augmentation de 2% en valeur, représentent 5,2 milliards d'euros dans la grande distribution. L’activité en CHR connaît seulement 5 mois d’activité normale à cause des contraintes sanitaires et assume une perte de 14,7% de lieux de consommation.

En 2021, les exportations de spiritueux représentent 4,9 milliards d'euros, correspondant à l'expédition de 54,5 millions de caisses de 12 bouteilles, ou 458 millions de litres, soit une progression de 12,4% en volume.

" En plus de difficultés d'approvisionnement inédites, les coûts de production - qui avaient déjà largement progressé en 2021 - ont également connu une hausse généralisée, soudaine et spectaculaire à partir de février 2022 ", souligne l'association professionnelle.

Le secteur s'attend à une fin d'année difficile, en raison de potentielles restrictions d'accès au gaz, aux bouteilles en verre ou aux matières agricoles et à une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui pourrait annuler l'effet positif de 2021.