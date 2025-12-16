Spirit et Frontier Airlines envisagent de fusionner, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , en faillite, est en discussions pour fusionner avec Frontier Group Holdings ULCC.O , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.