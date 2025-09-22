Spirit Airlines se prépare à mettre en chômage technique 1 800 agents de bord

(Changements de sources, ajouts d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'entreprise)

Spirit Airlines a déclaré lundi qu'elle se préparait à mettre en chômage technique 1 800 agents de bord à compter du 1er décembre, après avoir déposé sa deuxième demande de mise en faillite en un an, alors que la compagnie aérienne à bas prix est confrontée à une diminution de ses liquidités et à des pertes de plus en plus importantes.

Spirit s'est à nouveau déclarée en faillite le mois dernier, après qu'une précédente réorganisation ait échoué à lui donner une assise financière plus solide.

La compagnie a également prévu de réduire le nombre de sièges de 25 % d'une année sur l'autre d'ici novembre, selon une note de service consultée par Reuters la semaine dernière.