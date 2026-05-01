Spirit Airlines s'apprête à cesser ses activités après l'échec de son plan de sauvetage, rapporte le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La compagnie aérienne low-cost en faillite Spirit Airlines FLYYQ.PK s'apprête à cesser ses activités, après avoir échoué à mettre d'accord certains détenteurs d'obligations et le gouvernement américain sur un plan de sauvetage, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Le président Donald Trump a déclaré le mois dernier que son administration cherchait à racheter la compagnie aérienne en difficulté à un “prix raisonnable”.

Des sources ont ensuite indiqué que l'administration avait proposé un financement de 500 millions de dollars en échange de bons de souscription équivalant à 90% du capital de Spirit.

Des désaccords avaient surgi au sein de l'administration Trump quant à l'opportunité et aux modalités du financement du plan de sauvetage, selon l'article, qui cite des personnes proches du dossier.

Tous les détenteurs d'obligations de Spirit n'étaient pas d'accord avec cet accord, ajoute l'article.

Une audience de sauvetage prévue le jeudi 30 avril n'a pas eu lieu, les discussions sur les conditions d'un éventuel plan de sauvetage de 500 millions de dollars par le gouvernement américain se poursuivant.

Un porte-parole de la société a refusé de commenter les discussions en cours, ajoutant que “Spirit fonctionne comme d'habitude”.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La disparition de la compagnie aérienne marquerait la première victime du secteur liée à la guerre en Iran.

Les actions de ses concurrents Frontier Airlines ULCC.O ont progressé de 10%, tandis que celles de JetBlue Airways

JBLU.O ont gagné 7% à la suite de cette information.

Spirit Airlines avait auparavant conclu un accord avec ses créanciers qui lui aurait permis de sortir de sa deuxième faillite d'ici la fin du printemps ou le début de l'été.

Ces plans ont toutefois été compromis après que la guerre en Iran a provoqué une forte flambée des prix du kérosène, bouleversant les prévisions de coûts de Spirit et compliquant sa sortie de faillite.

La compagnie aérienne avait fondé son plan de redressement sur des coûts de kérosène s'élevant en moyenne à environ 2,24 dollars le gallon en 2026 et 2,14 dollars en 2027, selon des informations publiées en mars.

Fin avril, les prix avaient grimpé à environ 4,51 dollars le gallon, soit le double du niveau prévu dans ses projections.