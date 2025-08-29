 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spirit Airlines, pionnier américain des vols sans superflu, demande à être mis en faillite pour la deuxième fois en quelques mois
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la faillite)

Spirit Airlines FLYY.A , pionnier américain des vols sans superflu, a demandé à être mis en faillite pour la deuxième fois en quelques mois vendredi, la diminution des liquidités et les pertes croissantes ayant fait échouer ses efforts de redressement depuis qu'elle a émergé d'une précédente réorganisation au titre du chapitre 11 en mars.

Le transporteur, reconnaissable à ses jets jaune vif, a tenté de se refaire une image de marque depuis qu'il est sorti de sa première faillite en mars.

Les vols, les ventes de billets, les réservations et les opérations se poursuivront, a déclaré la compagnie aérienne vendredi.

Spirit avait tenté de se refaire une image de marque en tant que compagnie aérienne plus haut de gamme afin de suivre les tendances de voyage post-pandémiques qui ont remis en question la viabilité du modèle à très bas prix.

Mais le redressement de Spirit a été encore plus affecté par l'incertitude liée aux tarifs douaniers et aux coupes budgétaires du président Donald Trump, qui ont refroidi les dépenses de consommation et fait baisser les tarifs aériens intérieurs.

La compagnie aérienne a été contrainte de lever des doutes sur au début du mois.

"Depuis que nous sommes sortis de notre précédente restructuration, qui visait exclusivement à réduire la dette financée de Spirit et à lever des fonds propres, il est devenu clair qu'il y a beaucoup plus de travail à faire et que beaucoup plus d'outils sont disponibles pour positionner au mieux Spirit pour l'avenir", a déclaré le directeur général Dave Davis.

La compagnie aérienne basée en Floride a demandé pour la première fois la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre dernier après des années de pertes, d'échecs d'offres de fusion et de dettes croissantes, devenant ainsi le premier grand transporteur américain à le faire depuis 2011.

Elle a affiché une perte nette de 1,2 milliard de dollars l'année dernière, ses problèmes ayant été aggravés par l'échec d'une fusion de 3,8 milliards de dollars avec JetBlue Airways

JBLU.O et les problèmes de moteurs Pratt & Whitney de RTX qui l'ont obligée à clouer au sol de nombreux jets Airbus AIR.PA .

Spirit a débuté en 1964 en tant qu'entreprise de camionnage long-courrier avant de se tourner vers l'aviation dans les années 1980, en proposant d'abord des vols de loisir sous le nom de Charter One Airlines.

Elle s'est rebaptisée Spirit en 1992 et s'est forgée une réputation de transporteur à bas prix pour les voyageurs soucieux de leur budget et prêts à renoncer à des extras tels que les bagages enregistrés et les assignations de sièges.

Mais la pandémie a bouleversé ce modèle, la demande s'orientant vers des voyages plus confortables, axés sur l'expérience, et les transporteurs à bas prix ont dû s'adapter.

