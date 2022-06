Spirit Airlines : Frontier a relevé son offre

Selon Frontier, la nouvelle offre donne aux actionnaires de Spirit l'occasion d'obtenir à terme plus de 50 dollars par action grâce notamment aux synergies envisagées.

(AOF) - Frontier Group a relevé de deux dollars son offre sur son concurrent Spirit Airlines. La compagnie propose également de payer 2,22 dollars cash par anticipation (241,1 millions de dollars). Elle a aussi augmenté ses frais de rupture à 350 millions de dollars, ce qui correspond à l'indemnité de rupture offerte par JetBlue. Spirit a réitéré sa recommandation unanime aux actionnaires de voter en faveur de l'accord de fusion avec Frontier. Le deal était jusque là 1,9616 action Frontier et 2,13 dollars en cash.

