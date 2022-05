Spirit Airlines exhorte ses actionnaires à rejeter l’offre non sollicitée de JetBlue Airways

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.

(AOF) - Spirit Airlines est bien décidée à ne pas se laisser faire. La compagnie aérienne à bas coûts a exhorté ses actionnaires à rejeter l’offre hostile d’achat faite par sa concurrente JetBlue Airways. Spirit met en avant le risque réglementaire attaché à ce projet. Spirit Airlines continue donc de préférer l’offre d’achat formulée par Frontier. Pour mémoire, JetBlue Airways était passé à l’attaque ce lundi en proposant 30 dollars par action, entièrement en numéraire, ce qui représentait une prime de 77% par rapport au cours de clôture de vendredi et valorisait la cible 3,3 milliards de dollars.

