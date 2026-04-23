Spirit Airlines est en pourparlers avancés sur un financement public, selon un avocat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails dans les paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

Un avocat de Spirit Airlines a confirmé jeudi que le transporteur en faillite est en discussions avancées avec le gouvernement fédéral sur les termes d'un important paquet de financement pour aider la compagnie aérienne à se restructurer.

Marshall Huebner, un avocat externe de Spirit, a déclaré lors d'une audience du tribunal des faillites à New York que les détails du plan de financement proposé par l'administration Trumpont été partagés avec ses principaux groupes de créanciers.

"Le financement qui nous est proposé par le gouvernement fédéral ferait bien plus que rendre cette réorganisation possible. Il permettrait de créer un concurrent féroce et bien capitalisé dans le secteur aérien", a déclaré M. Huebner, soulignant que les négociations se poursuivent. "Je pense qu'il est bien trop tôt pour savoir où cela va nous mener."

Reuters et d'autres médias ont rapporté mercredi que l'administration Trump s'approchait d'un accord pour sauver la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines, offrant environ 500 millions de dollars de financement garanti par le gouvernement pour l'aider à sortir de la faillite.

Il s'agirait probablement d'un prêt pour maintenir Spirit en activité pendant la faillite, qui deviendrait ensuite un prêt à plus long terme lorsque la compagnie aérienne sortirait de la faillite, avec des bons de souscription donnant au gouvernement américain une participation potentielle pouvant aller jusqu'à 90 %, ont déclaré les sources.

Huebner a refusé de divulguer les termes de l'accord en cours de discussion, qui souligne l'une des conséquences involontaires de l'accord américano-israélien sur l'Iran : une flambée des prix du kérosène qui a pratiquement doublé les coûts, réduisant les marges et poussant les compagnies aériennes les plus faibles au bord du gouffre.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi à CNBC qu'il préférerait que Spirit soit rachetée, mais il a ajouté qu'une participation du gouvernement était possible, signalant ainsi sa volonté d'intervenir.