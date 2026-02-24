Spirit Airlines conclut un accord avec ses prêteurs pour sortir de la faillite

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le gouvernement britannique s'est dit prêt mardi, devant le Parlement, à publier des documents concernant la nomination du prince déchu Andrew comme envoyé spécial au Commerce en 2001, quelque heures après l'arrestation de l'ex-ambassadeur Peter Mandelson, également ...
information fournie par Zonebourse•24.02.2026•17:11•
Les inquiétudes portant sur les implications à long terme de l'essor de l'IA sur de nombreux pans de l'économie ont récemment enclenché une bascule des flux d'investissement vers certains des segments les plus traditionnels de la cote, un mouvement dénommé "HALO" ...
information fournie par Boursorama avec AFP•24.02.2026•17:02•
Paramount Skydance a soumis une nouvelle offre de rachat au groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD), a indiqué ce dernier mardi dans un communiqué, sans en préciser le montant. La nouvelle proposition intervient au terme de la période ...
information fournie par Boursorama avec AFP•24.02.2026•16:58•
Le Dupixent, l'un des traitements les plus rémunérateurs de Sanofi , a été approuvé aux Etats-Unis dans une nouvelle indication, la rhinosinusite fongique allergique, a annoncé mardi le géant français de l'industrie pharmaceutique. Ce traitement, développé avec ...
Mes listes
