Spirit Airlines conclut un accord avec ses prêteurs pour sortir de la faillite

Spirit Airlines a déclaré mardi avoir conclu un accord avec ses prêteurs qui lui permettra de sortir de la faillite d'ici la fin du printemps ou le début de l'été.