Spirica lance un fonds euros dédié à la lutte contre le réchauffement climatique

(AOF) - Spirica lance un fonds en euros dédié à la lutte contre le réchauffement climatique : "Fonds Euro Objectif Climat". Ce fonds vise à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l’adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire…) et la gestion durable des ressources (production d’énergies renouvelables, infrastructures énergétiques, gestion durable des déchets et de l’eau, agriculture régénératrice et reforestation).

Les obligations vertes et les supports composant ce fonds sont rigoureusement sélectionnés au travers d'une méthodologie stricte et doivent démontrer avec un maximum de transparence leurs impacts positifs sur la transition énergétique et écologique.

La contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU sera également évaluée pour chacun des projets financés. De plus, afin de conforter son approche, Spirica a souhaité s'entourer d'un comité d'experts en finance durable indépendants représenté par 2DII.

Le "Fonds Euro Objectif Climat" est un support d'investissement proposé dans le cadre d'un contrat d'assurance vie multisupports.

Ce nouveau fonds en euros est disponible dès à présent au sein de plusieurs contrats d'assurance-vie et de capitalisation assurés par Spirica et sera progressivement déployé d'ici la fin de l'année.

Il est accessible dans le cadre de la gestion libre, via des versements initiaux, versements complémentaires ou encore versements libres programmés.