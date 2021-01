Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spir Communication : l'OPAS démarre ce jeudi Cercle Finance • 06/01/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Spir Communication déposé par Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte de la société anonyme Sofiouest, sera ouverte du 7 au 27 janvier 2021 inclus. La cotation des actions sera donc reprise le 7 janvier. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire modifié de cinq euros par action, la totalité des actions existantes non détenues par lui, soit 1.323.393 actions représentant 22,12% du capital.

Valeurs associées SPIR COMM Euronext Paris 0.00%