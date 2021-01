Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spir Communication : feu vert de l'AMF au projet d'OPAS Cercle Finance • 06/01/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Spir Communication déposé par Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte de la société anonyme Sofiouest. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire modifié de cinq euros par action, la totalité des actions existantes non détenues par lui, soit 1.323.393 actions représentant 22,12% du capital. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre. Dans cette attente, la suspension de la cotation des actions Spir Communication est maintenue jusqu'à nouvel avis.

