Spineway : s'associe avec l'organisme notifié TUV Rheinland

(CercleFinance.com) - Spineway annonce avoirchoisi de s'associer àl'organisme notifiéTUVRheinlandpour la certification de ses gammes d'implants et d'instruments. Cet organisme indépendant de premier plan estreconnu pour son sérieux et son niveau d'exigence, insiste Spineway qui souhaite 'proposer une offre de produits et de services de qualitéqui répondent aux meilleures normes et plus particulièrementau nouveaurèglement sur les dispositifs médicaux (RDM)qui entrera en applicationen mai prochain.' TUVRheinlandétant accrédité RDM,Spineways'assure ainsi la possibilité de pérenniser ses produitset sécuriser ses ventessur l'ensemble de sonmarché.

Valeurs associées SPINEWAY Euronext Paris -9.52%