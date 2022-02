Spineway réduit ses pertes annuelles

(AOF) - Spineway a dévoilé une amélioration de ses performances au titre de son exercice 2021. Le résultat net s’inscrit ainsi dans une trajectoire positive à -1,6 million d'euros contre une perte de -14,1 millions d'euros, l’an passé. Le résultat d’exploitation du spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale s'est amélioré de 26 % par rapport à 2020, à -1,4 million d'euros. Il a mis en avant la " bonne gestion des charges d’exploitation opérée au cours de l’année conjuguée à l’augmentation des ventes ".

Le chiffre d'affaires a atteint 4,3 millions d'euros, en croissance de 27% et ce, malgré un contexte de pandémie toujours pénalisant. Cette progression est portée par un quatrième trimestre à 1,3 million d'euros (+26%).

Afin de financer ses projets de développement et ses besoins opérationnels, le groupe a mené au cours de l'exercice une augmentation de capital de 1,6 million d'euros, associée à une prime d'émission de 11,6 millions liée à son contrat de financement avec Negma. Cette opération a permis de renforcer les capitaux propres de Spineway (20,9 millions) et porte les disponibilités à 13,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Fort de ses bons résultats et d'une capacité d'investissement intacte, Spineway va poursuivre sa croissance mixte alliant développement organique et acquisitions ciblées

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.