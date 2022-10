Spineway réalise un chiffre d'affaires de 5,36 millions d'euros sur les 9 premier mois de 2022

(AOF) - A fin septembre 2022, le groupe Spineway, spécialisé dans les implants et instruments chirurgicaux, a engrangé un chiffre d'affaires en hausse de 82% à 5,36 millions d'euros, contre 2,94 millions d'euros l'an passé à la même époque. Il inclut la quote-part de chiffre d'affaires lié à Spine Innovations depuis son intégration le 21 juillet 2022, soit 0,9 million d'euros. Spine Innovations a été rachetée l'été dernier au fonds d'investissement LBO France. Le développement des gammes Distimp et l'intégration de Spine Innovations ont permis à Spineway de renforcer ses ventes en France.

" La situation économique globale renforce notre conviction que la croissance organique doit être accompagnée de croissance externe afin de retourner à un objectif de rentabilité. C'est avec cette ambition que nous avons acquis la société Distimp mi-2021 qui nous permet de développer le marché français et d'initier une inflexion de nos gammes de produits vers le premium. L'acquisition de la société Spine Innovations en juillet 2022 nous ouvre le segment de marché de la chirurgie prothétique (instrumentation rachidienne en non-fusion)", a notamment commenté Stéphane Le Roux, PDG de Spineway.

La société publiera son chiffre d'affaires 2022 le 20 janvier 2023.

