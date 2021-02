Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spineway : poursuit son développement en Asie Cercle Finance • 11/02/2021 à 18:38









(CercleFinance.com) - Spineway annoncelapremière intervention chirurgicale en Thaïlande avec l'instrumentation Mont Blanc 3D+ainsi quela signature d'un accordde distributionexclusif pour la commercialisation de ses produitsen Malaisie. L'opérationa étéréaliséeavecsuccèsle4 février 2021par un chirurgien orthopédique au sein del'hôpitaluniversitairedeSrinagarindsur un jeune patient de 11 ans atteintd'unescoliose idiopathique. Par ailleurs, l'accordde distribution national au sein des principaux centres de santéen Malaisie va permettre de promouvoirauprès desprincipaux chirurgiensl'ensemble duportefeuille de produits eten particulier les solutions pour la chirurgie mini-invasiveMont-Blanc MIS. Les ventes devraientdébuteren juin 2021 dèsl'accordde commercialisation des produits produitsSpinewayauprès del'autorité de la régulation malaisienne, laMedicalDeviceAuthority(MDA), annonce l'enntreprise.

Valeurs associées SPINEWAY Euronext Paris +18.18%