SPINEWAY : nomination de Myriam Denis-Galland au poste de Directeur Administratif et Financier

(AOF) - Spineway a annoncé lundi soir la nomination de Myriam Denis au poste de Directeur Administratif et Financier. Cette arrivée permet à Spineway d'étoffer son comité de direction et de se structurer pour mener à bien son plan de développement. Ingénieure de formation et titulaire d'un Bachelor of Business Administration (BBA), Myriam Denis dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans l'audit acquise au sein des cabinets Arthur Andersen & Co et EY puis au sein de différentes sociétés industrielles.

Au cours de cette expérience, elle accompagne un certain nombre de sociétés telles que Boiron, BioMérieux, Blédina et de nombreuses biotechs dans des missions de structuration, contrôle interne et contrôle de gestion en tant que directrice ou responsable financière.

Elle rejoint en décembre 2019 le comité de direction de Spineway aux côtés de Willem de Van Der Wee, directeur Marketing, Cedryc Douillet, Directeur Commercial, Florence Lauck, Responsable Qualité et Affaires Règlementaires, Philippe Chabert, Directeur des Opérations et Bénédicte Pical, Responsable des Ressources Humaines.