Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spineway : les actionnaires décident une réduction de capital Cercle Finance • 21/09/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Spineway ont décidé une réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions. Le capital social passe ainsi de 7,89 millions d'euros à 7,63 millions d'euros. Le nombre d'actions composant le capital social de la société reste quant à lui inchangé. Spineway annonce poursuivre son développement afin de proposer des solutions innovantes pour faciliter les gestes opératoires des chirurgiens.

Valeurs associées SPINEWAY Euronext Paris -4.55%