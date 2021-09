Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spineway : la publication des semestriels reportée information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le concepteur d'implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale Spineway a annoncé lundi avoir reporté la publication de ses résultats semestriels, expliquant avoir besoin de temps afin de tenir compte de l'intégration de la société Distimp. Initialement prévus ce soir après la clôture des marchés, les résultats semestriels seront désormais publiés le 13 septembre après Bourse. Dans un communiqué, Spineway justifie sa décision par l'acquisition du fabricant implants pour la chirurgie du rachis Distimp, conclue le 28 juin et dont l'intégration n'était pas anticipée dans le calendrier initial. Le titre Spineway était stable en milieu de matinée lundi à la Bourse de Paris, dans un marché parisien en net rebond (+0,7%).

Valeurs associées SPINEWAY Euronext Paris -6.25%