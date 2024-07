Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spineway: la croissance ralentit, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Spineway, un fabricant d'implants destinés au traitement des pathologies de la colonne vertébrale, est sanctionné en Bourse ce mardi après avoir fait état d'un ralentissement de sa croissance au deuxième trimestre.



A la Bourse de Paris, l'action du spécialiste des instruments chirurgicaux abandonnait près de 12% vers 11h45, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien en fin de matinée.



Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1er semestre de 6,5 millions d'euros, contre 5,4 millions sur la même période de 2023, soit une croissance de 20%.



Mais sa croissance a été pour l'essentiel concentrée sur le premier trimestre, avec une hausse de l'activité de 28%, alors que les ventes n'ont progressé que de 14% au deuxième trimestre.



Pour les analystes d'Invest Securities, il s'agit malgré tout d'une 'croissance robuste' sachant que la croissance s'était établie à 12% au premier semestre de l'exercice 2023.



'Cette publication de bonne facture confirme la trajectoire de croissance engagée depuis 2021', souligne la société de Bourse.





