Spineway: forte hausse de l'activité en 2023

(CercleFinance.com) - Spineway a vu son chiffre d'affaires grimper de 42% en 2023, un cru que le fabricant d'implants et d'instruments chirurgicaux considère comme un bon exercice commercial au vu du contexte 'globalement peu favorable'.



Le groupe, spécialisé dans le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, a enregistré un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros l'an dernier, contre 7,4 millions d'euros en 2022.



Sa croissance a été portée par la bonne performance commerciale des produits de Distimp et de Spine Innovations, ses deux dernières acquisitions.



D'un point de vue géographique, l'Europe reste la première zone commerciale du groupe, avec 49% du chiffre d'affaires et la région la plus dynamique avec une croissance de 78% l'an dernier.



Les ventes en Asie ont quant à elles progressé de 24%, suivie de l'Amérique Latine avec une croissance de 23%.



Dans un communiqué, Spineway indique avoir également intensifié ses investissements (réglementaires, R&D et marketing) afin de se mettre en ordre de marche pour les prochains exercices.



L'entreprise prévient que ces dépenses pèseront sur ses comptes annuels, aussi mais qu'elles devraient être porteuses de croissance future.



Cette publication était bien accueillie vendredi à la Bourse de Paris, où le titre s'envolait de 86% en milieu de journée.





Valeurs associées SPINEWAY Euronext Paris +69.49%