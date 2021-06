Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spineway : finalise l'acquisition de Distimp Cercle Finance • 28/06/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Spineway annoncela signaturedéfinitivede l'acquisition de 100% du capitaldeDistimp, acteurfrançais du secteur des implants pour la chirurgie du rachis. Cette acquisitions'inscrit dansla stratégie de croissance du Groupe etpermet àSpinewayd'élargirson offredeproduits et services,enproposantune gamme plus larged'implants et instruments pour le traitement des maladies sévères de la colonne vertébrale. Cette opération va également permettre au Groupe de renforcer ses positions commerciales, notamment enFrance, en s'appuyantsur lelarge réseau de chirurgiens du rachis dontDistimpdispose. A la suite de cette acquisition - intégralement financée en numéraire - FabricePaccagnella, Président deDistimp,intègre les équipes deSpinewayafin desuperviser le développement et les ventes des gammes d'implantsde cette nouvelle filiale.

