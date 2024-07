Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spineway: efforts commerciaux poursuivis en Europe information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Spineway, un spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a annoncé lundi qu'il comptait poursuivre ses développements sur les pays européens.



Dans le sillage de sa participation au congrès annuel de l'association espagnole de chirurgie de la colonne vertébrale (GEER), qui s'est tenue en mai dernier à Malaga, le groupe affiche l'ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis en Europe.



Lors de cet événement, rendez-vous annuel des chirurgiens du rachis en Espagne, puis lors du congrès de la SFCR qui s'est tenu à Montpellier le mois dernier, Spineway dit avoir eu l'opportunité de développer de nouveaux partenariats.



L'entreprise indique avoir aussi pu accroître sa visibilité ainsi que ses positions sur des territoires clés d'Europe.



Lors du congrès SFCR, Spineway a notamment recruté un nouvel agent pour renforcer sa présence dans les régions Paris-sud et Nord-Ouest afin, à terme, de couvrir l'intégralité du territoire national.





Valeurs associées SPINEWAY 0,66 EUR Euronext Paris +10,03%