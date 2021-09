Spineway décale d'une semaine la publication de ses résultats semestriels

(AOF) - Spineway, annonce le décalage de la publication de ses résultats semestriels de l'exercice 2021 en raison de l'intégration de la société Distimp qui n'était pas anticipée au moment de la publication initiale du calendrier de communication. Initialement prévus le 6 septembre après Bourse, les résultats semestriels seront désormais publiés le 13 septembre après Bourse, a indiqué le spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis).

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.