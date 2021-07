SPINEWAY : croissance de 30% au premier semestre 2021

(AOF) - Dans un contexte international encore perturbé par la pandémie mondiale, Spineway a enregistré une hausse de 153% de son chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020, porté par la reprise de son activité sur ses principales zones et l'intégration de la société Distimp. Cette bonne orientation et les efforts du groupe pour accompagner ses clients permettent de porter le chiffre d'affaires à 1, 885 million d'euros au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 30% par rapport au premier semestre 2020.

