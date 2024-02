Spineway creuse ses pertes en 2023 mais reste confiant

(AOF) - Spineway annonce avoir réalisé sur l’année 2023 un chiffre d’affaires de 10,5 millions d'euros, en progression de 42% par rapport à 2022. La medtech précise que la marge brute est "maintenue" à 69%, stable par rapport à 2022, tandis que la perte nette se creuse à 6,51 millions d’euros contre 3,13 millions l’année précédente. A fin décembre 2023, la trésorerie de Spineway s’élève à 1,8 million d'euros. La direction du groupe a engagé des mesures d’austérité qui se traduiront par un budget de dépenses opérationnelles contraint et la contraction d’une dizaine de postes de son effectif.

Spineway prévoit également le report d'investissements consacrés à des projets très couteux et dont le financement n'est pas encore assuré.

Les mesures prises, combinées à une base d'activité solide, une marge brute d'un bon niveau, devraient permettre au groupe de "retrouver à moyen terme l'équilibre opérationnel et le chemin de la profitabilité nécessaire à la pérennisation des besoins de trésorerie et au déploiement de son plan stratégique d'innovation et de croissance commerciale", estime Spineway.

Il se dit "confiant dans le potentiel de développement de son chiffre d'affaires en 2024", qui "devrait permettre le financement de sa croissance et son innovation par des moyens non dilutifs à moyen terme".

