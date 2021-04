Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard : va obtenir des brevets français et européen Cercle Finance • 20/04/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce l'intention de délivrer, par les offices français et européen des brevets, un brevet qui décrit l'utilisation de la technologie DSG comme moyen de mesure de la qualité osseuse. Ces prochaines délivrances viendront s'ajouter aux cinq brevets déjà obtenus sur cette application aux États-Unis, en Chine, au Japon, à Singapour et au Mexique. ' Dans un contexte de vieillissement de la population mondiale dont la qualité osseuse se dégrade et engendre de nombreux problèmes cliniques, la connaissance précise de cette qualité est une donnée essentielle. SpineGuard est fière de l'obtention de ces nouveaux brevets créateurs de valeur, et poursuit sa feuille de route d'innovation', a réagi Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et cofondateur de SpineGuard.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris +16.50%