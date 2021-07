Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard : renforce son partenariat avec ConfiDent ABC Cercle Finance • 12/07/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce ce jour le renforcement de son partenariat stratégique avec ConfiDent ABC, une manière de permettre l'échange et le partage de nouvelles propriétés intellectuelles dans le domaine de l'implantologie dentaire entre les deux structures. Selon SpineGuard, cet accord matérialise ainsi les progrès accomplis entre les deux entités depuis le début de leur collaboration en 2017. ' En progressant conjointement, nous avons réalisé que nos deux sociétés travaillaient à développer des solutions innovantes qui pouvaient nous être mutuellement bénéfiques. Nous avons de ce fait décidé d'aller plus loin dans cette collaboration fructueuse en créant un environnement optimal pour notre enrichissement technique mutuel, l'exploitation de concepts, les brevets, la recherche et le savoir-faire dans nos domaines spécialisés respectifs', résume Stéphane Bette, cofondateur et Directeur Général Délégué de SpineGuard.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris -6.23%