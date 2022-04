Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard: reçoit un agrément de la FDA information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce avoir obtenu un agrément de la FDA (Food and Drug Administration) américaine autorisant la commercialisation aux États-Unis de la gamme des dispositifs 'Threaded PediGuard' (PediGuard fileté) pour l'assistance des chirurgies instrumentées de la colonne vertébrale par voie antérieure.



' Une part importante de notre chiffre d'affaires est réalisée aux États-Unis, premier marché mondial dans notre secteur qui récompense fortement l'innovation. Il est donc naturel d'y homologuer rapidement les applications innovantes que nous lançons', a commenté Stéphane Bette, cofondateur et directeur général délégué de SpineGuard.



'Cette homologation s'inscrit parfaitement dans le contexte de la collaboration avec la société Wishbone, qui montre d'ores et déjà des signes très encourageants, pour accélérer nos ventes mutuelles dans le segment de la chirurgie de l'adolescent', a-t-il ajouté.





