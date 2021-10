Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard : obtient un nouveau brevet aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce aujourd'hui avoir obtenu un nouveau brevet'majeur' aux Etats-Unis, une obtention qui coïncide avec le renforcement de son organisation commerciale sur le premier marché mondial du secteur, indique Stéphane Bette, directeur général délégué et co-fondateur de SpineGuard. Depuis sa fondation, SpineGuard développe, déploie et affine sa technologie de mesure locale de conductivité électrique des tissus pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, manuellement ou à l'aide de robots, et en évitant le recours systématique dangereux à l'imagerie par rayons X. La société dispose d'un portefeuille de propriété intellectuelle atteignant à ce jour 15 familles totalisant 78 brevets ou dépôts, ainsi que 3 marques, dans les principales zones géographiques mondiales dont l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris +3.41%