SpineGuard : obtient l'homologation de l'ANVISA au Brésil

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce aujourd'hui l'obtention de l'homologation de l'ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorisant la commercialisation au Brésil de DSG Connect, sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel. ' L'issue positive de cette importante étape réglementaire ouvre la porte à la commercialisation de toute la gamme DSG Connect au Brésil, premier marché d'Amérique Latine pour les dispositifs vertébraux', explique Patricia Lempereur, Directrice Ventes & Marketing International de SpineGuard. 'La formation de ces distributeurs et de leurs clients chirurgiens est la prochaine priorité pour les semaines à venir', ajoute-t-elle.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris -0.46%