SpineGuard : obtention d'un nouveau brevet au Japon

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce aujourd'hui l'obtention d'un nouveau brevet au Japon, après l'obtention en Chine, en Russie et à Singapour annoncée en octobre et avril dernier. Ce brevet présente certaines caractéristiques de la technologie DSG permettant l'optimisation de sa mise en oeuvre en temps réel, indique SpineGuard. 'L'invention validée par ce brevet perfectionne notre technologie et renforce à long terme notre protection au Japon, troisième marché mondial de notre secteur', a commenté Stéphane Bette, directeur général délégué et co-fondateur de l'entreprise, rappelant à cette occasion que des demandes de brevet se poursuivent en parallèle dans d'autres pays, comme les Etats-Unis.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris -8.81%