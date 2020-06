Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard : mise en place d'un financement Cercle Finance • 29/06/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce la mise en place avec Nice & Green d'un financement par émission de 120 bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) répartis en 12 tranches mensuelles égales pour un montant total de 2,4 millions d'euros. Ce financement flexible est destiné à sécuriser sa situation financière d'une part dans le contexte de la pandémie et d'autre part dans le cadre des plans de sauvegarde en France et aux Etats-Unis, notamment de la restructuration de sa dette obligataire. Par ailleurs, la société de technologies médicales fait part des premières chirurgies avec sa nouvelle plateforme 'DSG Connect', réalisées à la Fondation Hopale et au CHU de Lille en France, quelques semaines après l'obtention du marquage CE.

