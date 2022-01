Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard: le titre bondit après un accord aux USA information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 11:37









(CercleFinance.com) - L'action SpineGuard flambe ce vendredi à la Bourse de Paris dans la sillage de l'annonce d'un accord de distribution exclusif aux Etats-Unis.



Vers 11h30, le spécialiste du de guidage chirurgical s'envole de plus de 30%, après avoir pris jusqu'à 50% en tout début de séance, dans des volumes conséquents représentant déjà plus de 20 fois ceux traités la veille.



Aux termes d'un partenariat conclu avec WishBone Medical, SpineGuard va pouvoir commercialiser son dispositif pour la chirurgie du dos PediGuard, notamment utilisé pour la correction des scolioses, au sein des centres orthopédiques pédiatriques aux Etats-Unis.



Wishbone, un spécialiste des dispositifs médicaux pour l'orthopédie pédiatrique, explique avoir un accès 'privilégié' dans 242 des 268 hôpitaux pédiatriques américains qui ont une activité de chirurgie orthopédique.



'Cette alliance stratégique va nous permettre d'élargir fortement notre empreinte commerciale aux Etats-Unis', s'est félicité Pierre Jérôme, le PDG et co-fondateur de SpineGuard.





Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris +27.21%