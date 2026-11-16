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SpineGuard : le dispositif PediGuard® mis à l’honneur dans un article publié à l’occasion des 100 ans de la SOFCOT
information fournie par Boursorama CP 16/11/2026 à 08:00

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PARIS, le 16 novembre 2026 – 8h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce la publication d’un article sur les pépites françaises dans le cadre des 100 ans de la SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) qui vient de tenir son congrès annuel à Cannes. Cette revue a pour objet de retracer les innovations françaises qui ont profondément marqué l'évolution de la chirurgie rachidienne en France et positionne le PediGuard® comme l’une d’entre elles.

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