SpineGuard: la croissance accélère au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - SpineGuard perd pas loin de 5% mardi à la Bourse de Paris malgré l'annonce d'une croissance de son chiffre d'affaires à deux chiffres au premier semestre.



L'entreprise - à l'origine d'une technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) - a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,44 millions de dollars, en hausse de 9% à taux de change courant.



A taux de change constant, la croissance atteint 10%.



Dans son communiqué, SpineGuard souligne que sa croissance a accéléré au deuxième trimestre, à 14% à taux de change courant contre 6% sur les trois premiers mois de l'année.



'Le rebond de notre chiffre d'affaires amorcé dès le premier trimestre, après une année 2023 marquée par l'interruption de l'accord de distribution en chirurgie pédiatrique avec la société WishBone Medical aux Etats-Unis, s'est poursuivi et amplifié au cours de ces trois derniers mois', a commenté son PDG et co-fondateur Pierre Jérôme.



L'entreprise a développé un dispositif fonctionnant par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel, permettant de sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux.



Se disant confiant dans cette technologie sans rayons X, désormais validée par plus de 100.000 chirurgies, SpineGuard maintient son objectif d'atteindre l'équilibre financier au cours de l'année 2026.



En dépit de ces annonces, le titre lâchait 4,8% mardi après-midi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées SPINEGUARD 0,15 EUR Euronext Paris -4,17%